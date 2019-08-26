إسرائيل: ترامب يُريد جائزة نوبل مقابل (صفقة القرن)

ويقول المراقبون: إن ذلك متعلق باعتبارات ترامب السياسية وطموحاته للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020، وإن ترامب يحتاج إلى إنجاز دبلوماسي كبير يميزه عن منافسيه الديمقراطيين والرئيس السابق، باراك أوباما، وفق الموقع.







رام الله - دنيا الوطنقال موقع "واللاه" الإسرائيلي: إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد يستعجل بالإعلان عن (صفقة القرن) بسبب طموحاته المتعلقة بالسباق الرئاسي في الولايات المتحدة عام 2020.وأوضح الموقع، أن المراقبين يشيرون إلى أن ترامب قد يعلن عن الشق السياسي من خطته للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلامياً بـ (صفقة القرن)، قبل الانتخابات التشريعية في إسرائيل، المقررة في 17 أيلول/ سبتمبر المقبل.وحسب الموقع، فإن ترامب كان ينظر إلى صفقتين مع كوريا الشمالية أو إيران بمثابة الإنجاز المحتمل، لكن الفرص لتحقيق الصفقتين مع بيونغ يانغ وطهران تقلصت، ولذلك قرر ترامب التركيز على خطة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.وأضاف الموقع أن فريق ترامب، يعتقد بأن اتفاق سلام في الشرق الأوسط، قد يمنح ترامب جائزة نوبل للسلام، علماً أن أوباما حصل على هذه الجائزة لمجرد رؤية لتقليص الأسلحة النووية في العالم، وأن ترامب يريد الفوز بالجائزة كصانع السلام في الشرق الأوسط.