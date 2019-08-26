شاهد: انفجارات وحريق بمزارع شبعا بعد إطلاق إسرائيل قنابل مضيئة

رام الله - دنيا الوطن

قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: إن دوي انفجارات، سمعت في منطقة مزارع شبعا جنوب شرقي لبنان، لافتةً إلى أن ذلك في أحد مواقع المنطقة.





وأوضحت الوكالة، أن القوات الإسرائيلية المتمركزة في موقع رويسات العلم داخل مزارع شبعا، أطلقت قنابل مضيئة عدة في أجواء تلة سدانة وبركة النقار ومحلة البيادر، خارج بلدة شبعا.







وأضافت أن دوي عدة انفجارات سمع داخل المزارع، حيث إنه بعد إلقاء القنابل المضيئة فوق مزارع شبعا، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن القنابل تسببت باندلاع حريق في منطقة الشحل غربي شبعا، وأن الدفاع المدني عمل بشكل سريع على إطفائه.







