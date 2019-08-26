دولي

نائب ترامب: ندعم حق إسرائيل في "الدفاع عن نفسها" ضد التهديدات الوشيكة

نائب ترامب: ندعم حق إسرائيل في "الدفاع عن نفسها" ضد التهديدات الوشيكة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال تلفزيون (كان حدشوت) الإسرائيلي: إن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، أكد على أن الولايات المتحدة، تدعم حق إسرائيل في "الدفاع عن نفسها".

وحسب التلفزيون، فإن بينس تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأخبره أن الولايات المتحدة، تدعم حق إسرائيل في "الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الوشيكة".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزير الجيش بنيامين نتنياهو، قال: إن إيران تعمل على جبهة واسعة؛ لشن هجمات قاتلة ضد إسرائيل.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة (معاريف): أن تل أبيب ستواصل الدفاع عن أمنها بكل طريقة مطلوبة، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري؛ لوقف ما وصفها "اعتداءات" إيران.

وكان الوزير الإسرائيلي، تساحي هانغبي، أقر بأن معركة عسكرية مباشرة تدور بين إسرائيل وإيران، وأن "الأخيرة تحاول إرهاقنا وتمول منظمات إرهابية وتزودها بالأسلحة"، وفق تعبيره.

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