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شاهد: وزير عربي يُدافع عن قصف إسرائيل لسوريا ولبنان والعراق

شاهد: وزير عربي يُدافع عن قصف إسرائيل لسوريا ولبنان والعراق
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة: إن ضرب إسرائيل للمواقع الإيرانية في سوريا ولبنان والعراق "دفاع عن النفس"، متهماً إيران بإعلان حرب.

وأضاف آل خليفة، في تغريدتين نشرهما اليوم الاثنين على حسابه الرسمي في موقع (تويتر): "إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني، وحشدها الشعبي في العراق وذراعها الحوثي في اليمن وغيرهم"، وفق تعبيره.

وتابع الوزير البحريني: "لا يُلام من يضربهم، ويدمر أكداس عتادهم، إنه دفاع عن النفس".

ونشر آل خليفة نص المادة 51 من الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنها "تؤكد، وبكل وضوح، حق الدول في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد أو اعتداء".


ونفذت إسرائيل، منذ ليلة الأحد الماضي، سلسلة عمليات وضربات جوية في كل من سوريا ولبنان والعراق.

وفي الوقت الذي لم يعلق فيه الجيش الإسرائيلي على الحوادث في البلدين الأخيرين، قال إن غارته على ريف دمشق، استهدفت مواقع لـ "فيلق القدس".

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