الجبهة الشعبية (القيادة العامة) لنتنياهو: مغامراتك الانتحارية لن تنقذك من السقوط

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة): إن العدوان الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، على مواقع عسكرية لها، موجودة قبل الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، بين الحدود اللبنانية السورية، يأتي في دائرة استهداف "محور المقاومة".





وأوضحت الجبهة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مساء الاثنين، أن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومغامراته العسكرية الانتحارية، لن تنقذه من السقوط، ولن تحمي مستوطنيه من رد المقاومة.





وأضاف البيان: "يظن العدو الإسرائيلي واهماً، بأن اعتداءاته على أركان محور المقاومة، يمكن أن تحقق له مكاسب سياسية بعد السقوط المدوي لأهدافه من الحرب على سوريا".





وتابع البيان: "إننا في القيادة العامة، ندرك أن محور المقاومة الممتد من طهران إلى دمشق وفلسطين ولبنان بمقاومة حزب الله واليمن والعراق، أصبح قادراً على حسم المعركة الشاملة، وتحقيق النصر المبين".

رام الله - دنيا الوطن