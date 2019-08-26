شاهد: إسرائيل تُهاجم الجهاد الإسلامي وتتهمها بإطلاق الصواريخ بأوامر إيرانية

رام الله - دنيا الوطن

هاجم المنسق الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، كميل أبو ركن، حركة الجهاد الإسلامي، متهماً إياها بإطلاق الصواريخ على بلدات غلاف غزة.





وقال أبو ركن، عبر صحفته الرسمية بـ (فيسبوك) في رسالة لسكان قطاع غزة: "الجهاد الإسلامي، يمنع تزويدكم بالكهرباء بشكل منتظم، وأطلقوا أمس قذائف صاروخية تجاه إسرائيل، مما أدى إلى تقليص كمية الوقود التي يتم إدخالها إلى القطاع، وخفض ساعات إمداد منازل السكان بالوقود".







وتابع أبو ركن: "هذا دليل آخر على أن مصالح الجهاد الإسلامي تتناقص مع مصالح الغزيين، وهو يعمل بوصاية إيرانية، بهدف دهورة الأوضاع في قطاع غزة"، وفق زعمه.





