(كان): إسرائيل تُرسل تحذيراً لحماس عبر مصر وتستعد لرد من حزب الله

رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة الإسرائيلية (كان): إن مصر أرسلت تحذيراً من إسرائيل لحركة حماس، وذلك بعد إطلاق الصواريخ الليلة الماضية على (سديروت).





وأوضحت القناة، أن الرسالة مفادها بأنه لا ينبغي لحركة حماس، أن تعتقد أن إسرائيل، ستبقى مكتوفة الأيدي، وتمتنع عن مهاجمة غزة بسبب الانتخابات والأحداث في الشمال.



وفي السياق، قالت القناة الإسرائيلية الـ 12: إنه بعد التهديدات من قبل لبنان وإيران، والتقارير التي تحدثت عن هجوم إسرائيلي آخر في البقاع اللبناني؛ فإن إسرائيل تستعد لرد من حزب الله.





وأوضحت القناة، أن الجيش الإسرائيلي، قام ينشر كتائب مقاتلة في الميدان، ورفع درجة الاستنفار منذ يومين، وربما سيقرر لاحقاً استدعاء المزيد من القوات، وذلك سيكون حسب التقييمات الأمنية.





وأشارت إلى أن أي هجوم من الحزب اللبناني، قد يكون علي هدف عسكري في الجليل، متابعةً: "حسب التقديرات ستتلقى بالتأكيد إسرائيل الرد في النهاية، وهذا الرد لن يكون في هضبة الجولان بل في الجليل".