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رئيس الوزراء اللبناني: لا نُريد تصعيداً مع إسرائيل

رئيس الوزراء اللبناني: لا نُريد تصعيداً مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري: إن لبنان لا يرغب في التصعيد مع إسرائيل، وذلك لسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضاف الحريري، وفق وكالة (رويترز) للأنباء: "لبنان لا يرغب في التصعيد مع إسرائيل، لكن ينبغي على المجتمع الدولي رفض الانتهاك الصارخ لإسرائيل على السيادة اللبنانية".

وأضاف الحريري: "الحكومة اللبنانية ترى أنه من الأفضل تجنب أي انزلاق في الموقف تجاه تصعيد خطير، ولكن هذا يتطلب من المجتمع الدولي تأكيد رفضه هذا الانتهاك الصارخ لسيادة لبنان".

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، قد اعتبر الاعتدائين الإسرائيليين على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومنطقة قوسايا في البقاع، بمثابة "إعلان حرب" الذي يتيح للبنان اللجوء إلى حقه بالدفاع عن سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

ونقلت الرئاسة اللبنانية عن عون قوله خلال لقاء مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش إن "الاعتدائين على الضاحية ومنطقة قوسايا يخالفان القرار 1701 وما يسري على لبنان في مندرجاته يجب أن ينطبق على إسرائيل".

وأضاف عون "ما حصل هو بمثابة إعلان حرب يتيح لنا اللجوء إلى حقنا بالدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا"، مؤكدا "نحن شعب يسعى إلى السلام وليس إلى الحرب، ولا نقبل أن يهددنا أحد بأي طريقة".

وأعلن مسؤول في حزب الله أن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطتفي الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله، كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض قبيل فجر يوم أمس الأحد.

وبدأت لبنان التحرك الرسمي ضد "الاعتداء الإسرائيلي" على الضاحية الجنوبية، إذ قالت الرئاسة اللبنانية، عبر حسابها على "تويتر" إن "الرئيس عون استقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وعرض معه التطورات الأخيرة ولاسيما منها الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية من بيروت".

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