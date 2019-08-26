الهباش يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي في موسكو

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رام الله - دنيا الوطن

التقى قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو، نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف.



وبحث الهباش والمسؤول الروسي خلال اللقاء العلاقات الروسية الفلسطينية، والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وبخاصة في فلسطين، والتحديات التي تواجه تحقيق السلام والأمن، وفي مقدمتها استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين .



وثمن الهباش دعم القيادة الروسية للقضية الفلسطينية ووقوفها الى جانب الحق الفلسطيني في أرضه وإقامته دولته المستقلة كاملة السيادة، مشيدا بالصداقة التاريخية بين روسيا وفلسطين.



وبحث اللقاء المخاطر التي يمثلها الإرهاب العالمي والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، وضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة هذه التحديات، وفي مقدمة ذلك إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .



وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، دعم روسيا للحقوق الفلسطينية المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وقيام دولة فلسطين كإحدى أهم ضمانات الأمن والاستقرار في المنطقة.