شاهد: مدرسة بطولكرم تستقبل العام الدراسي بـ "الدحية البدوية"

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو، قالوا إنه لأحد مدارس الضفة الغربية والتي نفذ من خلالها الطلاب "الدحية البدوية" خلال الطابور الرسمي.





وحسب الفيديو، فقد ظهر الطلاب خلال الطابور المدرسي وهم يرقصون على أنغام الدحية الفلسطينية فيما شاركهم المدرسين الرقصة.







"دنيا الوطن" بدورها تواصلت مع الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم التي طالبت التأكد أولاً من صحة الفيديو ثم تقديم الرد المناسب، فيما لم ترد الوزارة حتى اللحظة.







كما لم يتسنى لـ "دنيا الوطن" التأكد من المدرسة التي قامت بالنشاط وموعد تصوير الفيديو أو صحته.











خاص دنيا الوطن