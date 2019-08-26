دولي

نتنياهو: إيران تعمل على جبهة واسعة لشن هجمات قاتلة ضد إسرائيل

نتنياهو: إيران تعمل على جبهة واسعة لشن هجمات قاتلة ضد إسرائيل
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
معاريف:
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزير الجيش بنيامين نتنياهو: إن إيران تعمل على جبهة واسعة؛ لشن هجمات قاتلة ضد إسرائيل.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة (معاريف): أن تل أبيب ستواصل الدفاع عن أمنها بكل طريقة مطلوبة، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري؛ لوقف ما وصفها "اعتداءات" إيران.

وكان الوزير الإسرائيلي، تساحي هانغبي، أقر بأن معركة عسكرية مباشرة تدور بين إسرائيل وإيران، وأن "الأخيرة تحاول إرهاقنا وتمول منظمات إرهابية وتزودها بالأسلحة"، وفق تعبيره.

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