الجيش الإسرائيلي يُكذب نفسه وينفي تعزيز قواته في الشمال

رام الله - دنيا الوطن

كذب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، نفسه وذلك عبر نفي تعزيز قواته في الشمال، مشدداً على أنه لم يتم إعطاء أي توجيه لتعزيز القوات.





وقال جيش الاحتلال: إن "الرسالة التي يُزعم أنها نُشرت بالنيابة عنا خاطئة"، مضيفاً: "الحدود المدنية على الحدود الشمالية في روتين كامل ولا توجد إرشادات للمستوطنين".







وتابع جيش الاحتلال: "قواتنا على استعداد دائم للعديد من السيناريوهات"، في حين أنه وحسب تقارير صحفية مصورة، يظهر الواقع عكس ما يقوله الناطق باسم الجيش.









