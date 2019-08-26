بعد أيام من عملية (دوليب)..الجيش الإسرائيلي يعثر على عبوة ناسفة بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه تم العثور على عبوة ناسفة تم زرعها بالقرب من الطريق الالتفافي لنابلس.
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه تم العثور على عبوة ناسفة تم زرعها بالقرب من الطريق الالتفافي لنابلس.
وأضاف: تم استدعاء قوات إضافية إلى المنطقة والتي أغلقت الطريق حيث تم تحييد العبوة من قبل خبراء متفجرات من الشرطة.
وكانت مستوطِنة إسرائيلية قُتلت وأصيب آخران، يوم الجمعة الماضية، إثر تفجير عبوة ناسفة قرب مستوطنة (دوليب) قرب مدينة رام الله.
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