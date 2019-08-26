غانتس يعلّق على أنباء طلب نتنياهو عقد مشاورات أمنية معه

رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وزعيم أزرق أبيض - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

علّق زعيم حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل، رئيس أركان الجيش السابق، بيني غانتس على المشاورات الأمنية التي سيعقدها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بناءً على طلب الأخير.



ونقلت صحيفة (معاريف) عن غانتس قوله: "ليس من عادتي الحديث حول ما دار في اللقاءات الأمنية، وبالتأكيد ليس عن مضمونها".



وأكدت قناة (كان) أن رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيجلس خلال الأيام المقبلة، مع غانتس.



وطلب نتنياهو، من السكرتير العسكري الإسرائيلي، إستدعاء رئيس أركان الاحتلال الأسبق بيني غانتس، من أجل مشاورات أمنية.