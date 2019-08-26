وزير الخارجية الإسرائيلي يوعز بوقف نشاطات تركية "تحريضية" بالقدس الشرقية





ونقلت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية، عن كاتس قوله: "أوعزت الى إدارة وزارة الخارجية في القدس ببلورة سلسلة خطوات تهدف لوقف النشاطات "التحريضية والتآمر" التركي في شرق القدس".





وتشهد العلاقات التركية الإسرائيلية توتراً كبيراً منذ فترة طويلة، على خلفية اعتراض أنقرة على إجراءات تل أبيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

رام الله - دنيا الوطنأوعز وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس بوقف نشاطات وصفها "تحريضية" من تركيا في القدس الشرقية.