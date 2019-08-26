الكشف عن قرارات جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية برئاسة اشتية





جاء ذلك في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عُقدت في مدينة رام الله اليوم الاثنين، مؤكداً استعداد الحكومة لتوفير كل متطلبات الصمود للمواطنين في المناطق المستهدفة.



ووجه مجلس الوزراء الشكر لدولة كوريا الجنوبية لاستجابتها لدعوة الحكومة، وبالتزامها بالقانون الدولي، وخاصة القرار "2334" الذي يحكم اتفاقيات التجارة الحرة بينها وبين الدول.



كما أدان المجلس حذف وزارة الخارجية الأمريكية الإشارة للأراضي الفلسطينية من موقعها الالكتروني، مؤكداً أن ذلك يؤكد الانحياز الأمريكي لإسرائيل ولا يمكن له أن يلغي الحقوق الفلسطينية التي يُجمع عليها العالم.



وأكد المجلس على أهمية الاجتماع المرتقب للجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، حيث سيُلقي الرئيس محمود عباس خطاباً هاماً أمام المنتدى الأممي، وسيعقد لقاءات ثنائية مع رؤساء الدول، وسيترأس وفد مجموعة الــ 77 والصين الذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



واستعرض مجلس الوزراء في جلسته اليوم تقرير أداء الحكومة للربع الأول من عملها والذي يُبيَن ما أنجزته الحكومة من قرارات ومشاريع تجاوزت 210 تدخلات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والطاقة والمياه والحكم والاصلاح وبقيمة تمويل تشغيلية مباشرة ومشاريع بأكثر من 315 مليون دولار.



واستمع المجلس إلى تقرير من وزير المالية حول الوضع المالي والجهود التي تبذلها الوزارة في مواجهة هذه الأزمة. كما ثمَن رئيس الوزراء بالجهود التي يبذلها قسم التحويلات في وزارة الصحة، ووقف التحويلات للمستشفيات الاسرائيلية، وتحويل المرضى إلى المستشفيات المحلية والأردنية، ضمن سياسة الانفكاك عن إسرائيل، الأمر الذي تسبب بخسائر كبيرة للمستشفيات الاسرائيلية.



وتوجه المجلس بالتهنئة والتبريكات إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، وأقر أن يكون السبت القادم الموافق 31/8/2019 عطلة رسمية بهذه المناسبة.



وفيما يلي القرارت التي صدرت عن الجلسة:



• المصادقة على توصيات لجنة البنية التحتية باستكمال أعمال مشاريع البنية التحتية في مختلف المحافظات.



• تشكيل لجنة وزارية بشأن عطاء منظومة الدفع الإلكتروني اللازمة لتطوير الخدمات الذكية والإلكترونية.



• المصادقة على شراء مفاصل صناعية بقرابة 2 مليون دولار لتغطية احتياجات المرضى في المستشفيات الفلسطينية.



• المصادقة على نظام المسالخ في مناطق الهيئات المحلية لضمان سلامة اللحوم.



• المصادقة على النظام المالي المعدل لدعم القدس.



• فتح المنافسة بين البنوك لتحصيل الإيرادات من مديريات وزارة النقل والمواصلات.









رام الله - دنيا الوطنأدان رئيس الوزراء، د.محمد اشتيه الهجمة الاستيطانية التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية بمصادرة آلاف الدونمات لبناء مستوطنات جديدة على أراضي المواطنين، لا سيما في مناطق رام الله، وبيت لحم، ونابلس.