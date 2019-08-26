شاهد: قوات الاحتلال تقتحم قرية عين قينيا وتستولي على تسجيلات كاميرات المراقبة
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، قرية "عين قينيا" غرب مدينة رام الله، وداهمت عدداً من المنازل والمحال التجارية، واستولت على تسجيلات الكاميرات الخاصة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، أن جنود الاحتلال داهموا عدداً من منازل المواطنين والمحال التجارية في القرية.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، قرية "عين قينيا" غرب مدينة رام الله، وداهمت عدداً من المنازل والمحال التجارية، واستولت على تسجيلات الكاميرات الخاصة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، أن جنود الاحتلال داهموا عدداً من منازل المواطنين والمحال التجارية في القرية.
واستولى الجنود على تسجيلات كاميرات المراقبة خاصتهم، وتسجيلات عدد من الكاميرات المثبتة في الشوارع.
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