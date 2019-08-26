التزاماً بقرار الرئيس عباس..وزير فلسطيني يعيد 81 ألف دولار للخزينة العامة

حكومة الدكتور رامي الحمد الله

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رام الله - دنيا الوطن

أعاد وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة مبلغ 81 ألف و600 دولار إلى الخزينة العامة، التزاماً بقرار الرئيس محمود عباس.



وألزم الرئيس عباس في قرار له الأسبوع الماضي، رئيس وأعضاء الحكومة السابقة (حكومة رامي الحمد الله) بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة سيادته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم.



وقال مكتب رئيس الوزراء الذي تسلّم كشفا بالتحويلة، اليوم الاثنين، إن بشارة أول الملتزمين بإعادة المبالغ المستحقة عليهم من أعضاء الحكومة السابقة ورئيسها، وأن هناك وزراء وعدوا بتسليم المبالغ خلال أيام، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكان الرئيس عباس ألزم رئيس وأعضاء الحكومة الـ 17 برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة، واستعادة المبالغ كافة التي تقاضونها كبدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة.