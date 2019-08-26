ماذا علّق ترامب..ماكرون يؤكد تهيئة الأجواء لعقد لقاء بين الرئيسين الأمريكي والإيراني

وأضاف: أن الرئيس روحاني مفاوض ممتاز واعتقد انه يرغب في لقائي، مشيراً إلى أن بلاده لن تقدم المال هبة لايران، "لكن إذا قدمنا قروضاً ميسرة فإنها ستكون مقابل ضمانات نفطية".



رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: إن باريس تبذل جهوداً لعقد اجتماع بين وزير الخارجية الأميركي، مارك بومبيو، ونظيره الإيراني، محمد جواد ظريف.وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: "قمنا بتهيئة الأجواء لعقد اجتماع بين ترامب وروحاني ما يعني احتمال التوصل لاتفاق"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة) القطرية.وقال ماكرون: "متفقون مع ترامب على ضرورة ألا تحصل إيران مطلقا على أسلحة نووية".في السياق، قال ترامب: "يمكنني عقد لقاء مع روحاني في حال توفر الظروف الصحيحة"، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على عدم امتلاك إيران أسلحة نووية وصواريخ بالستية.