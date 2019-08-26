الحكومة تقر عطلة رأس السنة الهجرية وتصادق على النظام المالي المعدل لدعم القدس





وأصدر المجلس خلال جلسته اليوم في مقر مجلس الوزراء في رام الله، عدة قرارات أبرزها، المصادقة على توصيات لجنة البنية التحتية باستكمال أعمال مشاريع البنية التحتية في مختلف المحافظات.



كما أعلن عن تشكيل لجنة وزارية بشأن عطاء منظومة الدفع الإلكتروني اللازمة لتطوير الخدمات الذكية والإلكترونية.



وصادق مجلس الوزراء على شراء مفاصل صناعية بقرابة مليوني دولار لتغطية احتياجات المرضى في المستشفيات الفلسطينية، على على نظام المسالخ في مناطق الهيئات المحلية لضمان سلامة اللحوم.



كما ، فيما قرر فتح المنافسة بين البنوك لتحصيل الإيرادات من مديريات وزارة النقل والمواصلات.



رام الله - دنيا الوطنأعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، برئاسة د.محمد اشتية اليوم الاثنين، اعتبار يوم السبت القادم الموافق 31/8/2019 عطلة رسمية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.