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شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي يُقَدِم 20 مليون يورو لدفع المخصصات الاجتماعية للأسر الفقيرة بفلسطين

الاتحاد الأوروبي يُقَدِم 20 مليون يورو لدفع المخصصات الاجتماعية للأسر الفقيرة بفلسطين
الاتحاد الأوروبي
رام الله - دنيا الوطن
قَدَّمَ الاتحاد الأوروبي مساهمة بقيمة 20 مليون يورو إلى السلطة الفلسطينية، لدفع المُخَصَصات الاجتماعية للأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح الاتحاد في بيان لمكتبه التمثيلي في القدس، اليوم الاثنين، أن هذه هي الدفعة الثانية هذا العام، وستغطي المساهمة المخصصات الاجتماعية المقدمة لحوالي 71.530 عائلة، يعيش منها 77% في قطاع غزة.

وأضاف: أن الاتحاد الأوروبي يدعم برنامج الحوالات النقدية الذي تُديره وزارة التنمية الاجتماعية، وهو البرنامج المسؤول عن تقديم الحماية الاجتماعية الأساسية للعائلات الأكثر فقراً في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تُدفع المخصصات الاجتماعية كُل ثلاثة أشهر لحوالي 105 آلاف عائلة فقيرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي، توماس نِكلَسُن: إن "نظام الحماية الاجتماعية هو أكثر من مجرد ممتص للصدمات، فهو استثمار يعزز الإنتاجية والتنمية والتماسك الاجتماعي. وفي هذا الاطار، يعمل الاتحاد الأوروبي مع وزارة التنمية الاجتماعية لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للعائلات الفلسطينية الفقيرة".

وأضاف: أن "هذه المُساهمة تأتي في وقت ما زالت السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية صعبة. لذا وفي ظل هذه الظروف وبروح الشراكة، فإننا اتفقنا على مضاعفة القيمة الاعتيادية للدفعة لتصبح 20 مليون يورو من خلال تقديم صرف عشرة ملايين يورو من تعهدنا السنوي. وهذا يثبت التزامنا المشترك نحو آلاف العائلات في الضفة الغربية وقطاع غزة".

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