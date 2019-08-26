بعد اجتماع (كابينت).. جيش الاحتلال يعزّز نشر القبة الحديدية من الشمال للجنوب
رام الله - دنيا الوطن
قرر الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، نشر القبة الحديدية في جميع أنحاء إسرائيل من الشمال إلى الجنوب.
ونبّه الجيش سلاح الجو في كافة القواعد، بالبقاء على أهبة الاستعداد، وفق ما أفادت (القناة 13) الإسرائيلية.
يأتي ذلك بعد وقت قليل من انتهاء جلسة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، استمر انعقادها نحو أربع ساعات دون تفاصيل.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية: قالت: "إن (كابينت) سيعقد اجتماعاً طارئاً اليوم؛ لمناقشة التصعيد على جبهتي الشمال والجنوب.
قرر الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، نشر القبة الحديدية في جميع أنحاء إسرائيل من الشمال إلى الجنوب.
ونبّه الجيش سلاح الجو في كافة القواعد، بالبقاء على أهبة الاستعداد، وفق ما أفادت (القناة 13) الإسرائيلية.
كما نقلت صحيفة (معاريف) عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أنه بسبب التوتر على الحدود الشمالية، أمر رئيس الأركان الجنرال، أفيف كوخافي بتعزيز المنطقة الحدودية بدءاً من الليلة، خوفاً من التصعيد.
يأتي ذلك بعد وقت قليل من انتهاء جلسة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، استمر انعقادها نحو أربع ساعات دون تفاصيل.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية: قالت: "إن (كابينت) سيعقد اجتماعاً طارئاً اليوم؛ لمناقشة التصعيد على جبهتي الشمال والجنوب.
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