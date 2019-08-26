ميشيل عون: هجمات الطائرات المسيرة الإسرائيلية في لبنان "بمثابة إعلان حرب"

الرئيس اللبناني ميشيل عون

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس اللبناني، ميشيل عون: إن هجمات الطائرات المسيرة الإسرائيلية في لبنان "بمثابة إعلان حرب".



وأضاف: أن لبنان له الحق في الدفاع عن سيادته، مشيراً إلى أن الاعتداءين على الضاحية الجنوبية ومنطقة (قوسايا) يخالفان القرار "1701"، و"نحن شعب يسعى إلى السلام وليس إلى الحرب ولا نقبل أن يهددنا أحد بأي طريقة"، كما نقلت قناة (العالم) الإيرانية.



في السياق، قالت الرئاسة اللبنانية: إن عون اجتمع مع منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان، اليوم الاثنين، لبحث "الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية من بيروت".



وأوضحت عبر حسابها على (تويتر): أن "الرئيس عون استقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وعرض معه التطورات الأخيرة ولاسيما منها الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية من بيروت".



​وكانت تل أبيب قد نفذت في الـ24 الساعة الماضية، ثلاث عمليات عسكرية طالت سوريا ولبنان والعراق.



وأعلن مسؤول في (حزب الله)، أن طائرة مسيرة للاحتلال سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله، كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض قبيل فجر يوم أمس الأحد.