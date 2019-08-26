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دولي

غرينبلات يعلّق على قرار باراغواي اعتبار حماس وحزب الله منظمتين "إرهابيتين"

غرينبلات يعلّق على قرار باراغواي اعتبار حماس وحزب الله منظمتين "إرهابيتين"
الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
علّق مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، على قرار دولة باراغواي اعتبار حركة حماس، ومنظمة (حزب الله) اللبنانية، منظمات إرهبابية.

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "شكراً باراجواي لاتخاذ هذه الخطوة الحيوية والانضمام إلينا في تسمية (حزب الله) و(حماس) وغيرها من المنظمات الإرهابية". 

وتابع: "يجب على الدول الأخرى اتباع هذا النهج. إذا اعتقد أي شخص أن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين يمكن تحقيقه دون هذا الوضوح ، فهو مخطئ".

وأفادت وكالة أنباء باراغواي الرسمية، بأن القرار ينص أيضا على تصنيف تنظيمي (الدولة)، و(القاعدة) كـ "منظمتين إرهابيتين عالميتين".

وقال وزير داخلية باراغواي، خوان إرنيستو فيامايور، إن "هذا القرار يلزم سلطات باراغواي بتعزيز الإجراءات لمكافحة الإرهاب الدولي، وخاصة محاربة تمويله وتشديد الرقابة على تحويل الأموال".

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