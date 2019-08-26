نتنياهو يستدعي غانتس لإجراء مشاورات أمنية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت قناة (كان) أن رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيجلس خلال الأيام المقبلة، مع زعيم حزب (أزرق أبيض) بيني غانتس.



وطلب نتنياهو، من السكرتير العسكري الإسرائيلي، إستدعاء رئيس أركان الاحتلال الأسبق بيني غانتس، من أجل مشاورات أمنية.



ولم يتم الإعلان عن أسباب هذا الاستدعاء المُفاجئ، وهل سيتناول الحوار بين الرجلين، الانتخابات المقبلة في إسرائيل.