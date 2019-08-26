أبو هولي: هنالك أشخاص يريدون الاساءة للقيادة الفلسطينية

أحمد أبو هولي عضو اللجنة التفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وادارة شؤون اللاجئين، أن ما نشر على صفحة (الموجز الفلسطيني) عار عن الصحة.



وقال أبو هولي: إن ما نشر لا أساس له من الحقيقة وهدفه التشويه والاساءة للقيادة الفلسطينية في هذا التوقيت الصعب والخطير التي تمر به القضية الفلسطينية.



ونفى أبو هولي، أن يكون قد التقى مع شخصيات فتحاوية في رام الله؛ لمناقشة الوضع الداخلي الفتحاوي مع العلم أنه متواجد الآن في غزة وليس رام الله.