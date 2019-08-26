مجدلاني: ادارة ترامب تقدم الدعم السياسي والعسكري لنتنياهو لضمان نجاحه بالانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، مع المبعوث السويسري لعملية السلام رونالد شتينغر، آخر التطورات السياسية، في ظل التصعيد الاسرائيلي المدعوم من ادارة ترامب.



ووضع مجدلاني المبعوث السويسري خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، بصورة الأوضاع وما تمر بها السلطة الفلسطينية من حصار مالي، وانسداد أفق العملية السياسية، وحالة الشراكة التامة بين الاحتلال وادارة ترمب، مشيرا إلى أن ادارة ترامب تضع كل ثقلها وتسخر كافة اشكال الدعم السياسي والعسكري لضمان نجاح نتنياهو في الانتخابات.



وأكد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للحفاظ على القاعدة القانونية متمثلة بقرارات الشرعية الدولية، وعدم ترك إدارة ترمب تعبث بساحة الشرق الأوسط عبر حديثها المتكرر عن "صفقة القرن"، الأمر الذي يتطلب دعوة جادة لمؤتمر دولي للسلام على قاعدة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وانقاذ حل الدولتين.



من جانبه، أكد شتينغر دعم حل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن بلاده حريصة على الدعم السياسي للشعب الفلسطيني، وكذلك على امن واستقرار المنطقة.



وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية للجبهة تغريد كشك، وعضو لجنة العلاقات السياسية والدولية للجبهة بشار العزة.