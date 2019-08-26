شؤون فلسطينية

الاحتلال يُوسع المستوطنات ويهدم منشآت فلسطينية بالضفة الغربية

الاحتلال يُوسع المستوطنات ويهدم منشآت فلسطينية بالضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لجنة التخطيط في دولة الاحتلال المصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنة "دوليف" غرب رام الله.

وطلب نتنياهو من لجنة التخطيط والبناء المصادقة على بناء حي استيطاني جديد في المستوطنة المقامة على أراضٍ فلسطينية غربي رام الله، يضم بناء 300 وحدة استيطانية.

وأشارت القناة السابعة، التي نشرت الخبر اليوم الإثنين، إلى أن نتنياهو أكد على عزمه مواصلة وتقوية وتطوير المستوطنات.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، كان قد أمر ببناء العديد من الوحدات الاستيطانية في مناطق الضفة عقب تنفيذ عمليات من قبل المقاومة الفلسطينية، وذلك بعد فشل منظومة الأمن في حكومة الاحتلال في منع تلك العمليات.

ونفذت يوم الجمعة الماضي، عملية تفجير نوعية قتلت خلالها مجندة إسرائيلية وأصابت اثنين من المستوطنين بجراح مختلفة.

على صعيد آخر، هدمت آليات تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منشآت فلسطينية قرب بلدة بيت جالا شمال غربي مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال هدمت صباح اليوم، مطعمًا ومنزلًا في منطقة "المخرور" شمال غرب بيت جالا بمحافظة بيت لحم.

وأوضح مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، أن تعزيزات عسكرية تابعة للاحتلال تمركزت على مدخل منطقة المخرور، وباشرت بهدم مطعم ومنزل.

ونوه بريجية في تصريح صحفي إلى أن المنشآت المستهدفة بالهدم تعود للمواطن رمزي قيسية.

وذكر قيسية في تصريحات صحفية، أن قوات الاحتلال أخطرته قبل أسبوع بهدم المطعم والمنزل، ومنذ ذلك الوقت يعيش معاناة وحياة صعبة للغاية رفقة عائلته، مشيرًا إلى أن المطعم تعرض للهدم مرتين في السابق؛ بحجة عدم الترخيص.

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