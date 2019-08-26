سلطة الطاقة تُوقف مولد عن العمل وكهرباء غزة مُقلصة ولا جدول محدداً للوصل

خاص دنيا الوطن

أكدت شركة توزيع كهرباء محافظة غزة، عدم وجود جدول ثابت لوصل الكهرباء في محافظات قطاع غزة، لافتاً إلى أن محطة التوليد، أوقفت مولداً من أصل ثلاثة عن العمل.





وأوضح مدير الإعلام في الشركة، محمد ثابت، أنه يمكن للشركة غداً تحديد ساعات وصل التيار الكهربائي، مضيفاً: "ستكون ساعات الوصل مقلصة، نتيجة إيقاف مولد بمحطة التوليد".





وأضاف ثابت: "كمية الكهرباء المستلمة من المحطة، انخفضت وسلطة الطاقة أبلغتنا أنها ستقوم بايقاف مولد، خاصة وأن كميات الوقود غير كافية لاستمرار تشغيل ثلاثة مولدات".





وتابع: "حالياً نستلم 45 ميجا وات من المحطة، وطلبنا على الطاقة 500 ميجا وات، والقطاعات الحيوية، ستكون الأكثر تأثراً، خاصة الصحة والصناعة والتجارة، والشركة تواجه تحدياً كبيراً في توزيع الكميات الضئيلة على المواطنين".





