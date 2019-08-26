شؤون فلسطينية

سلطة الطاقة تُوقف مولد عن العمل وكهرباء غزة مُقلصة ولا جدول محدداً للوصل

سلطة الطاقة تُوقف مولد عن العمل وكهرباء غزة مُقلصة ولا جدول محدداً للوصل
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
أكدت شركة توزيع كهرباء محافظة غزة، عدم وجود جدول ثابت لوصل الكهرباء في محافظات قطاع غزة، لافتاً إلى أن محطة التوليد، أوقفت مولداً من أصل ثلاثة عن العمل.

وأوضح مدير الإعلام في الشركة، محمد ثابت، أنه يمكن للشركة غداً تحديد ساعات وصل التيار الكهربائي، مضيفاً: "ستكون ساعات الوصل مقلصة، نتيجة إيقاف مولد بمحطة التوليد".

وأضاف ثابت: "كمية الكهرباء المستلمة من المحطة، انخفضت وسلطة الطاقة أبلغتنا أنها ستقوم بايقاف مولد، خاصة وأن كميات الوقود غير كافية لاستمرار تشغيل ثلاثة مولدات".

وتابع: "حالياً نستلم 45 ميجا وات من المحطة، وطلبنا على الطاقة 500 ميجا وات، والقطاعات الحيوية، ستكون الأكثر تأثراً، خاصة الصحة والصناعة والتجارة، والشركة تواجه تحدياً كبيراً في توزيع الكميات الضئيلة على المواطنين".

وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، تقليص كميات الوقود التي تدخل إلى قطاع غزة لمحطة توليد الطاقة، وسط القطاع، عبر (معبر كرم أبو سالم).

وقال جيش الاحتلال: إن المنسق كميل أبو ركن، قرر صباح اليوم، وفي أعقاب إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع ‎غزة باتجاه المستوطنات، تقليص كمية الوقود التي يتم نقلها لمحطة توليد الطاقة في قطاع غزة.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن القرار، سيبدأ تطبيقه اعتباراً من صباح اليوم الاثنين، وحتى إشعار آخر.

أخبار ذات صلة

مجدلاني: ادارة ترامب تقدم الدعم السياسي والعسكري لنتنياهو لضمان نجاحه بالانتخابات

مجدلاني: ادارة ترامب تقدم الدعم السياسي والعسكري لنتنياهو لضمان نجاحه بالانتخابات

الاحتلال يُوسع المستوطنات ويهدم منشآت فلسطينية بالضفة الغربية

الاحتلال يُوسع المستوطنات ويهدم منشآت فلسطينية بالضفة الغربية

وزير الأوقاف الأردني: انتهاكات الاحتلال بحق موظفي أوقاف القدس تهدف لتفريغ الأقصى

وزير الأوقاف الأردني: انتهاكات الاحتلال بحق موظفي أوقاف القدس تهدف لتفريغ الأقصى

النابلسية &#34;سوار يونس&#34; قصة نجاح بلعبة التايكوندو تحقق البرونز اسيويا لفلسطين

النابلسية "سوار يونس" قصة نجاح بلعبة التايكوندو تحقق البرونز اسيويا لفلسطين

الخارجية تدين تأييد وزير الخارجية الأميركي العدوان الإسرائيلي على سيادة الدول العربية

الخارجية تدين تأييد وزير الخارجية الأميركي العدوان الإسرائيلي على سيادة الدول العربية

الأسرى:57 يوماً على إضراب الأسير حذيفة حلبية وسط تراجع بحالته الصحية

الأسرى:57 يوماً على إضراب الأسير حذيفة حلبية وسط تراجع بحالته الصحية

عشراوي رداً على تصريحات ترامب: شعبنا لن يتنازل عن حقوقه ووجوده

عشراوي رداً على تصريحات ترامب: شعبنا لن يتنازل عن حقوقه ووجوده

&#34;مجمع الشفاء&#34; يبحث فتح غرفة لإجراء عمليات العيون

"مجمع الشفاء" يبحث فتح غرفة لإجراء عمليات العيون

التعليقات

الدنيا حكايات

السعودية والوطن البديل في الأردن

السعودية والوطن البديل في الأردن

شؤون فلسطينية

مجدلاني: ادارة ترامب تقدم الدعم السياسي والعسكري لنتنياهو لضمان نجاحه بالانتخابات

مجدلاني: ادارة ترامب تقدم الدعم السياسي والعسكري لنتنياهو لضمان نجاحه بالانتخابات

الاحتلال يُوسع المستوطنات ويهدم منشآت فلسطينية بالضفة الغربية

الاحتلال يُوسع المستوطنات ويهدم منشآت فلسطينية بالضفة الغربية

النابلسية &#34;سوار يونس&#34; قصة نجاح بلعبة التايكوندو تحقق البرونز اسيويا لفلسطين

النابلسية "سوار يونس" قصة نجاح بلعبة التايكوندو تحقق البرونز اسيويا لفلسطين

الخارجية تدين تأييد وزير الخارجية الأميركي العدوان الإسرائيلي على سيادة الدول العربية

الخارجية تدين تأييد وزير الخارجية الأميركي العدوان الإسرائيلي على سيادة الدول العربية

الأسرى:57 يوماً على إضراب الأسير حذيفة حلبية وسط تراجع بحالته الصحية

الأسرى:57 يوماً على إضراب الأسير حذيفة حلبية وسط تراجع بحالته الصحية

عشراوي رداً على تصريحات ترامب: شعبنا لن يتنازل عن حقوقه ووجوده

عشراوي رداً على تصريحات ترامب: شعبنا لن يتنازل عن حقوقه ووجوده

&#34;مجمع الشفاء&#34; يبحث فتح غرفة لإجراء عمليات العيون

"مجمع الشفاء" يبحث فتح غرفة لإجراء عمليات العيون

جامعة بيرزيت تستقبل طلبتها الجُدد

جامعة بيرزيت تستقبل طلبتها الجُدد

منوعات

بكلمة واحدة.. عبير صبري ترد على موعد طلاقها من زوجها الفلسطيني

بكلمة واحدة.. عبير صبري ترد على موعد طلاقها من زوجها الفلسطيني

شاهد: هجوم على إلهام الفضالة بعد ظهور ابنتها بـ &#34;المايوه&#34;

شاهد: هجوم على إلهام الفضالة بعد ظهور ابنتها بـ "المايوه"

شاهد: مخمور يتهجم على وعد ويقتحم غرفتها

شاهد: مخمور يتهجم على وعد ويقتحم غرفتها

عاصي الحلاني يرد على منتقدي صورته &#34;الجريئة&#34; مع ابنته ماريتا

عاصي الحلاني يرد على منتقدي صورته "الجريئة" مع ابنته ماريتا

بعد زواجها من ملياردير إماراتي.. أميرة الطويل ترزق بمولود وتكشف عن اسمه

بعد زواجها من ملياردير إماراتي.. أميرة الطويل ترزق بمولود وتكشف عن اسمه

بعد سقوطها بمهرجان صفاقس.. ميادة الحناوي تلغي حفلا في لبنان وتكشف السبب

بعد سقوطها بمهرجان صفاقس.. ميادة الحناوي تلغي حفلا في لبنان وتكشف السبب

سما المصري لريهام سعيد: &#34;ريحة جسمك معفنة لما قعدتي جنبي وكنتي شبه برميل الطرشي&#34;

سما المصري لريهام سعيد: "ريحة جسمك معفنة لما قعدتي جنبي وكنتي شبه برميل الطرشي"

حفل المغني العالمي &#34;سولكينغ&#34; يطيح بوزيرة الثقافة الجزائرية ‎

حفل المغني العالمي "سولكينغ" يطيح بوزيرة الثقافة الجزائرية ‎

بعد شائعات زواجهما.. حليمة بولند تهدد بالاعتزال والملياردير الكويتي يرد‎‎

بعد شائعات زواجهما.. حليمة بولند تهدد بالاعتزال والملياردير الكويتي يرد‎‎

منع المذيع المصري تامر أمين من الظهور إعلاميًا.. ماذا فعل؟

منع المذيع المصري تامر أمين من الظهور إعلاميًا.. ماذا فعل؟

عربي

الطيران الحربي الإسرائيلي يُحلّق في أجواء قضاء &#34;مرجعيون&#34; جنوب لبنان

الطيران الحربي الإسرائيلي يُحلّق في أجواء قضاء "مرجعيون" جنوب لبنان

بالفيديو: إغراق طائرة ركاب في خليج العقبة لتنضم للمتحف العسكري تحت الماء

بالفيديو: إغراق طائرة ركاب في خليج العقبة لتنضم للمتحف العسكري تحت الماء

الحوثيون يَقصفون قاعدة الملك خالد بالسعودية والتحالف يَرُد

الحوثيون يَقصفون قاعدة الملك خالد بالسعودية والتحالف يَرُد

السعودية والإمارات تَردّان على حملات تشويه أبو ظبي

السعودية والإمارات تَردّان على حملات تشويه أبو ظبي