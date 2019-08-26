دولي

قناة إسرائيلية: انتهاء اجتماع (كابينت) بعد انعقاد لأربع ساعات

قناة إسرائيلية: انتهاء اجتماع (كابينت) بعد انعقاد لأربع ساعات
نتنياهو يترأس جلسة الوزراء
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 13) الإسرائيلية: أن اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، انتهي بعد انعقاد حوالي أربع ساعات، ولم تذكر القناة أية تفاصيل حول الاجتماع.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية: قالت: "إن (كابينت) سيعقد اجتماعاً طارئاً اليوم؛ لمناقشة التصعيد على جبهتي الشمال والجنوب.

وأكد باراك رافيد، المراسل السياسي لـ (القناة 13) الإسرائيلية، أن اجتماع (كابينت) صباح اليوم، سيناقش التصعيد في الشمال والجنوب، مبيناً أنه سيعقد صباح اليوم في "القبو المحصّن" للحكومة في جبال القدس.

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