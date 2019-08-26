"مجمع الشفاء" يبحث فتح غرفة لإجراء عمليات العيون

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رام الله - دنيا الوطن- نهى مسلم

بحث دكتور عبد السلام صباح، مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، فتح وتشغيل غرفة عمليات لإجراء عمليات العيون، بمجمع الشفاء، وذلك خلال زيارته للمجمع صباح اليوم، بحضور الدكتور عبد اللطيف الحاج، مدير عام التعاون الدولي، والدكتور محمد أبو سلمية، مدير عام المجمع، والمدير الطبي، د. حسن اللوح ومدير التمريض، الأستاذ زهير نوفل.



وأوضح صباح، أنه تم الاتفاق على فتح غرفة عمليات لإجراء عمليات العيون الداخلية، نظراً لتوقف إجراء هذه العمليات في مستشفى العيون، بسبب عطل التكييف المركزي لأكثر من سبعة شهور.



وأكد صباح، أن هذا الإجراء، يأتي في إطار حرص وزارته على استمرارية تقديم الخدمة، وتقليص قوائم الانتظار، وإتاحة الفرصة لأطباء البورد، لتحسين وصقل مهاراتهم وخبراتهم.



وأشار إلى أنه تم التوافق مع إدارة المجمع، ومستشفى العيون للتنسيق بينهم لتجهيز الغرفة، بما يلزمها من الطواقم الطبية، واللوجستية والأجهزة الطبية، بحيث يتم تشغيل الغرفة على مدار الأسبوع في الفترة الصباحية، ويتم نقل المرضى بوسائل النقل الخاصة بالوزارة من مستشفى العيون إلى مجمع الشفاء، حيث إجراء التدخلات الجراحية اللازمة.



وثمن صباح جهود كل من يساهم في إنجاح هذا العمل؛ لاستمرارية تقديم خدمة جراحة العيون إلى أن يتم إعادة تفعيل عملها في مستشفى العيون.