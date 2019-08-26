جامعة بيرزيت تستقبل طلبتها الجُدد



وشارك في الاستقبال، الذي يمتد لثلاثة أيام وبرعاية من بنك القاهرة عمان، طلبة كليتي الأعمال والاقتصاد، والتربية، في حين سيشارك غداً في الاستقبال طلبة كليات: العلوم والهندسة والتكنولوجيا والصيدلة والتمريض والمهن الصحية، وسيختتم الاستقبال بطلبة كليات: الآداب، والفنون والموسيقى والتصميم، والحقوق والإدارة العامة.



وخلال هذه الأيام، ستستقبل الجامعة ما يقارب 3000 طالب وطالبة في مختلف التخصصات، وسيشاركون في أنشطة وفعاليات ونشاطات تفاعلية توعوية هادفة، تم إعدادها من قبل طلبة الجامعة والهيئة الأكاديمية والوحدات المساندة، لترسم بداية جيدة لحياة جامعية مميزة وصداقات جديدة وخبرات متنوعة.



ورحب نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية د. خالج صويلح بالطلبة الجدد، وقدم كلمة الجامعة نيابة عن رئيسها د. عبد اللطيف أبو حجلة، قائلًا: "اليوم تبدؤون صناعة ذاكرة جديدة سترافقكم العمر كله، ذاكرة من الذكريات السهلة والصعبة، لكنها حتمًا جميلة، ستتخرجون بعد عدة سنوات، وستعملون وتشقون طريقكم في الحياة، وفي كل مرة تتذكرون أيام الدراسة، ستقولون للقريبين منكم، مع تنهيدة شوق: سقى الله أيام بيرزيت!".



وأضاف: "هنا، في جامعة بيرزيت، ستجدون كل شيء، عليكم فقط أن تتبعوا شغفكم. نحن نوفر الطرق، وعليكم فقط أن تسيروا فيها، ستتعلمون هنا كيف تكونون أفرادًا صالحين في مجتمعاتكم، عبر الانخراط في العمل التطوعي والأنشطة اللامنهجية، وستدركون أن لصوتكم معنى، لأنكم ستنتخبون ممثليكم في نوادي دوائركم وفي مجلس الطلبة للجامعة. أنتم فاعلون بالضرورة، فلا تفوتوا الفرصة. انخرطوا في الحياة الجامعية الغنية التي توفرها الجامعة، اقبلوا الاختلاف وتجنبوا الخلاف والتعصب، عيشوا أجواء التنوع والحرية الفريدة في جامعة بيرزيت، فالتنوع هو الذي يضفي على الطبيعة جمالها ورونقها."



بدورها، قدمت مديرة التسويق وتطوير الأعمال في بنك القاهرة عمان، ثائرة كراجة، كلمة البنك قائلة: "إنه لشرف كبير لبنك القاهرة عمان، أن نكون مع الطلبة الجدد في هذا اليوم الذي يعد بداية لمسيرة ستحفظها ذاكرتهم طويلاً، فالتجربة في جامعة كجامعة بيرزيت لن تكون عادية، فمنها مرت أجيال استكملت مشوارها، وباتت تحتل مناصب رفيعة في مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني المختلفة".



وأضافت أنه وبالنظر لما سبق فإن بنك القاهرة عمان كان مهتما للغاية ببناء علاقة استراتيجية مستدامة مع جامعة بيرزيت، لافتة إلى ان تلك العلاقة بدأت من خلال رعاية برنامج القيادة والمواطنة الفاعلة "مساري" عام 2017 والذي أطلقته وحدة الإبداع والريادة ويتناول قضية غاية في الأهمية في واقع المجتمعات المدنية والقيم التي يجب غرسها بالإنسان، وأشارت إلى أن تلك العلاقة استمرت برعاية البنك لليوم الإرشادي للطلبة الجدد في ذات العام. وأكدت أن بنك القاهرة عمان سيحرص على إبقاء هذه العلاقة قائمة كونها تأتي ضمن مبادرات البنك المرتبطة بالتعليم.



وخلال الحفل رحبت عميدة كلية الأعمال والاقتصاد د. سامية البطمة وعميد كلية التربية د. أحمد الجنازرة بالطلبة الجدد، وقدموا تعريفا بالبرامج المتاحة في كلياتهم.



وقدمت خلود بربار من دائرة التسجيل والقبول عرضا لآلية التسجيل والإشراف، فيما قدم مدير وحدة المساعدات المالية في الجامعة أ. حبيب الحن معلومات للطلبة حول المساعدات والمنح التي تقدمها الجامعة للطلبة، منوها لضرورة تعبئة المسح الاجتماعي عبر بوابة "رتاج"، أما مدير مركز التعليم المستمر في الجامعة أ. مروان ترزي، فقدم عرضاً بعنوان: "رحلتك في جامعة بيرزيت: خيارات تأخذها سوف تحدد مصير مستقبلك".



جدير بالذكر، أن استقبال الطلبة الجدد يعد تقليداً سنوياً مهماً تتبناه جامعة بيرزيت، وتسعى من خلاله إلى تعريف الطلبة على البرامج والنشاطات التي تقدمها من خلال مرافقها ووحداتها المساندة، والفرص المتاحة لإثراء تجربتهم الجامعية وحياتهم الطلابية في الحرم الجامعي وخارجه من خلال شراكاتها مع المؤسسات المجتمعية، لإعدادهم للاستفادة من "روح جامعة بيرزيت" التي ميزت الجامعة بطلبتها وخريجيها والعاملين فيها.



رام الله - دنيا الوطنبدأت جامعة بيرزيت، اليوم الاثنين 26 آب/ أغسطس 2019، استقبال طلبتها الجدد، الذين قبلوا للالتحاق في برامج البكالوريوس في الكليات المختلفة للفصل الأول من العام الأكاديمي 2018-2019، وذلك لربط الطلبة الجدد بمجتمع الجامعة وطلبتها، وتعريفهم بمرافق الجامعة، ووحداتها المساندة.