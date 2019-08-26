"صباح"يؤكد على تعزيز دور الأمن و الحماية و تحسين خدمات الطوارىء بالشفاء

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رام الله - دنيا الوطن- هى مسلم

أكد الدكتورعبد السلام صباح مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة،على تعزيز دور الأمن و الحماية بمجمع الشفاء, و ذلك خلال لقائه اليوم بمدير عام المجمع الدكتور محمد أبو سلمية و بحضور الدكتورعبد اللطيف الحاج و مدير التمريض و المدير

الطبى للمجمع.



و اطلع صباح خلال الزيارة على مشروع ترميم و انشاء غرف الأمن في الجدار الشرقى للمجمع، وطلب تزويده بالمخططات التى توضح التعديلات، مشيرا الى أنه جارى المتابعة لتحسين هذه الأماكن بما يتناسب مع احتياجات الأمن و الحماية.



كما و ناقش خلال اللقاء، تحسين خدمات الطوارىء بالمجمع و تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الادارة العامة للرعاية الاولية و المستشفيات لدراسة موضوع تشغيل العيادة الخارجية في الفترة المسائية بطاقم من الرعاية الأولية لتجنب الضغط على أقسام الطوارىء حيث تشكل حالات الطوارىء 60% من الحالات الغير طارئة .