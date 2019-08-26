وزارة الزراعة تتسلم 3 مركبات حديثة من مؤسسة التعاون الألماني(GIZ)







رام الله - دنيا الوطنتسلمت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، 3 مركبات حديثة نوع ميتسوبيشي دفع رباعي من مؤسسة التعاون الألماني (GIZ)، بهدف تحسين خدمات الارشاد الزراعي في مديريات الوزارة.ويأتي تسليم المركبات ضمن أنشطة مشروع سبل العيش المستدامة في المناطق الريفية وبتمويل من الحكومة الألمانية من خلال مؤسسة التعاون الألماني(GIZ)، وذلك كتبرع من التعاون الألماني وبتمويل من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).وتم تسليم المركبات بحضور وكيل مساعد المصادر الطبيعية م. محمد الشحبري، ومدير عام المياه الزراعية م. عصام نوفل،والسيد بيتر ولفروم المدير الجديد لدائرة التعاون الإنمائي في الممثلية الألمانية ونائبته حنا ايلج وصابرينا جوهاينمن مدير برنامج تحسين سبل العيش في التعاون الألماني (GIZ) وأمين الحاج وتيم بوليستر من الخبراء العاملين مع التعاون الألماني (GIZ).