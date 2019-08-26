شؤون فلسطينية

عضو كنيست: استدعاء الشيخ عكرمة للتحقيق استهداف لمقدساتنا الدينية وللمسجد الأقصى

عضو كنيست: استدعاء الشيخ عكرمة للتحقيق استهداف لمقدساتنا الدينية وللمسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
استنكر عضو الكنيست، الدكتور منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية)، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، باقتحام منزل الشيخ عكرمة سعيد صبري، خطيب المسجد الأقصى المبارك، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا، فجر اليوم في القدس، واستدعائه من قبل المخابرات الإسرائيلية، ظهر اليوم للتحقيق في مبنى المسكوبية، حيث لا يزال معتقلاً حتى هذه اللحظات.

وأكد النائب عباس، أن اقتحام بيت الشيخ عكرمة صبري، فجر اليوم، واستدعاءه للتحقيق دون مراعاة لكبر سنه، هو جزء من استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمرجعياتنا الدينية والإسلامية في القدس الشريف، واستهداف لمقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

وأكد النائب عباس على وقوف أهلنا في الداخل الفلسطيني بجميع أطيافهم السياسية والدينية إلى جانب الدكتور صبري، وإلى جانب المرجعيات الدينية في القدس المحتلة، مضيفاً أن استمرار الاحتلال في حملات الاعتقال والتضييق على مرجعياتنا الدينية والوطنية، وآخرها اعتقال الشيخ عكرمة صبري، وعلى المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك، وآخرها اعتقال الأخت مدلين عيسى، من كفرقاسم، لن يثنينا عن الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، وعن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وطالب النائب عباس، الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن الدكتور عكرمة صبري، وبإيقاف كل حملات الاعتقالات والتضييق على مرجعياتنا الدينية، والمصلين في المسجد الأقصى المبارك، ووقف استهداف مقدساتنا الدينية والإسلامية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

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