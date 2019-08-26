غزة: الديمقراطية تُدين العدوان الإسرائيلي على مواقع الجبهة الشعبية

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رام الله - دنيا الوطن

وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها اليوم، توسيع دولة الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها ليطال الحدود اللبنانية- السورية، حيت مواقع للجبهة الشعبية- القيادة العامة، بأنه محاولة لتصعيد التوتر، خاصة بعد أن تلقت حكومة نتنياهو دعماً مكشوفاً من الإدارة الأميركية، على لسان وزير الخارجية بومبيو، بذريعة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.



وأضافت الجبهة، أنه في الوقت الذي تدين فيه العدوان الإسرائيلي على موقع الجبهة الشعبية، بعد العدوان الآثم على بيروت ودمشق، فإنها تحذر من مغبة ما يحاول نتنياهو أن يجر المنطقة إليه، خاصة في ظل تخوف من خسارته لجولة الانتخابات القادمة، وبهدف الضغط لتطوير (صفقة ترامب- نتنياهو)، لتتطابق أكثر فأكثر مع مشروعه لإقامة "دولة إسرائيل الكبرى".