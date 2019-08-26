"التنمية" تُعلّق على اتهامات الوزارة بغزة حجب عشرات الأسماء في القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

صرح وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داود الديك، أن مجموع المبالغ المخصصة للأسر الفقيرة من قطاع غزة في هذه الدفعة، بلغت حوالي 94 مليون شيكل، أي بزيادة بقيمة خمسة ملايين شيكل مقارنة مع الدفعة السابقة.



وأضاف الديك: أن 23 ألف أسرة في قطاع غزة، ارتفعت مخصصاتها، في حين انخفضت مخصصات حوالي تسعة آلاف أسرة نتيجة تحديث البيانات.



وبخصوص ما يتم تداوله من مغالطات بشأن حجب بعض الأسر في قطاع غزة، أكد وكيل الوزارة، أن عمليات الحجب تتم في المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية على حد سواء، وليس في قطاع غزة فقط، موضحاً أن الحجب يتم لعدة أسباب: ثبوت عدم الاستحقاق بناء على تحديث البيانات، أو حجب بسبب وجود ملف ضريبي للأسرة، أو بسبب وجود مخصص مالي آخر تتلقاه هذه الأسر من وزارة المالية.



وكانت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، قالت: إن الوزارة في رام الله، حجبت مخصصات البرنامج الوطني عن عشرات الحالات في قطاع غزة.



وذكرت المتحدثة باسم الوزارة، عزيزة السلقاوي، أن هذه الحالات تم حجبها من قبل الوزارة برام الله بشكل مباشر، فيما تم تخفيض المبالغ المالية لحالات أخرى، وفق ما نقلت عنها وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.