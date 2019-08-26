شؤون فلسطينية

"التنمية" تُعلّق على اتهامات الوزارة بغزة حجب عشرات الأسماء في القطاع

"التنمية" تُعلّق على اتهامات الوزارة بغزة حجب عشرات الأسماء في القطاع
رام الله - دنيا الوطن
صرح وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داود الديك، أن مجموع المبالغ المخصصة للأسر الفقيرة من قطاع غزة في هذه الدفعة، بلغت حوالي 94 مليون شيكل، أي بزيادة بقيمة خمسة ملايين شيكل مقارنة مع الدفعة السابقة.

وأضاف الديك: أن 23 ألف أسرة في قطاع غزة، ارتفعت مخصصاتها، في حين انخفضت مخصصات حوالي تسعة آلاف أسرة نتيجة تحديث البيانات.

وبخصوص ما يتم تداوله من مغالطات بشأن حجب بعض الأسر في قطاع غزة، أكد وكيل الوزارة، أن عمليات الحجب تتم في المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية على حد سواء، وليس في قطاع غزة فقط، موضحاً أن الحجب يتم لعدة أسباب: ثبوت عدم الاستحقاق بناء على تحديث البيانات، أو حجب بسبب وجود ملف ضريبي للأسرة، أو بسبب وجود مخصص مالي آخر تتلقاه هذه الأسر من وزارة المالية.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، قالت: إن الوزارة في رام الله، حجبت مخصصات البرنامج الوطني عن عشرات الحالات في قطاع غزة.

وذكرت المتحدثة باسم الوزارة، عزيزة السلقاوي، أن هذه الحالات تم حجبها من قبل الوزارة برام الله بشكل مباشر، فيما تم تخفيض المبالغ المالية لحالات أخرى، وفق ما نقلت عنها وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.

أخبار ذات صلة

&#34;مجمع الشفاء&#34; يبحث فتح غرفة لإجراء عمليات العيون

"مجمع الشفاء" يبحث فتح غرفة لإجراء عمليات العيون

جامعة بيرزيت تستقبل طلبتها الجُدد

جامعة بيرزيت تستقبل طلبتها الجُدد

&#34;صباح&#34;يؤكد على تعزيز دور الأمن و الحماية و تحسين خدمات الطوارىء بالشفاء

"صباح"يؤكد على تعزيز دور الأمن و الحماية و تحسين خدمات الطوارىء بالشفاء

بسبب الوضع الاقتصادي الصعب.. حملات &#34;حلاقة&#34; مجانية لطُلاب المدارس في غزة

بسبب الوضع الاقتصادي الصعب.. حملات "حلاقة" مجانية لطُلاب المدارس في غزة

وزارة الزراعة تتسلم 3 مركبات حديثة من مؤسسة التعاون الألماني(GIZ)

وزارة الزراعة تتسلم 3 مركبات حديثة من مؤسسة التعاون الألماني(GIZ)

عضو كنيست: استدعاء الشيخ عكرمة للتحقيق استهداف لمقدساتنا الدينية وللمسجد الأقصى

عضو كنيست: استدعاء الشيخ عكرمة للتحقيق استهداف لمقدساتنا الدينية وللمسجد الأقصى

غزة: الديمقراطية تُدين العدوان الإسرائيلي على مواقع الجبهة الشعبية

غزة: الديمقراطية تُدين العدوان الإسرائيلي على مواقع الجبهة الشعبية

المجلس الوطني الفلسطيني: قرار خارجية أميركا استمرار لنهجها العدواني تجاه الشعب الفلسطيني

المجلس الوطني الفلسطيني: قرار خارجية أميركا استمرار لنهجها العدواني تجاه الشعب الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

السعودية والوطن البديل في الأردن

السعودية والوطن البديل في الأردن

شؤون فلسطينية

جامعة بيرزيت تستقبل طلبتها الجُدد

جامعة بيرزيت تستقبل طلبتها الجُدد

&#34;صباح&#34;يؤكد على تعزيز دور الأمن و الحماية و تحسين خدمات الطوارىء بالشفاء

"صباح"يؤكد على تعزيز دور الأمن و الحماية و تحسين خدمات الطوارىء بالشفاء

وزارة الزراعة تتسلم 3 مركبات حديثة من مؤسسة التعاون الألماني(GIZ)

وزارة الزراعة تتسلم 3 مركبات حديثة من مؤسسة التعاون الألماني(GIZ)

عضو كنيست: استدعاء الشيخ عكرمة للتحقيق استهداف لمقدساتنا الدينية وللمسجد الأقصى

عضو كنيست: استدعاء الشيخ عكرمة للتحقيق استهداف لمقدساتنا الدينية وللمسجد الأقصى

غزة: الديمقراطية تُدين العدوان الإسرائيلي على مواقع الجبهة الشعبية

غزة: الديمقراطية تُدين العدوان الإسرائيلي على مواقع الجبهة الشعبية

المجلس الوطني الفلسطيني: قرار خارجية أميركا استمرار لنهجها العدواني تجاه الشعب الفلسطيني

المجلس الوطني الفلسطيني: قرار خارجية أميركا استمرار لنهجها العدواني تجاه الشعب الفلسطيني

أكاديميون ومحاضرون من جامعة الأزهر يقدمون مبادرة للخروج من الأزمة

أكاديميون ومحاضرون من جامعة الأزهر يقدمون مبادرة للخروج من الأزمة

انطلاق احتفالات تخريج الفوج الثامن والثلاثين في الجامعة الإسلامية

انطلاق احتفالات تخريج الفوج الثامن والثلاثين في الجامعة الإسلامية

منوعات

بكلمة واحدة.. عبير صبري ترد على موعد طلاقها من زوجها الفلسطيني

بكلمة واحدة.. عبير صبري ترد على موعد طلاقها من زوجها الفلسطيني

شاهد: هجوم على إلهام الفضالة بعد ظهور ابنتها بـ &#34;المايوه&#34;

شاهد: هجوم على إلهام الفضالة بعد ظهور ابنتها بـ "المايوه"

شاهد: مخمور يتهجم على وعد ويقتحم غرفتها

شاهد: مخمور يتهجم على وعد ويقتحم غرفتها

عاصي الحلاني يرد على منتقدي صورته &#34;الجريئة&#34; مع ابنته ماريتا

عاصي الحلاني يرد على منتقدي صورته "الجريئة" مع ابنته ماريتا

بعد زواجها من ملياردير إماراتي.. أميرة الطويل ترزق بمولود وتكشف عن اسمه

بعد زواجها من ملياردير إماراتي.. أميرة الطويل ترزق بمولود وتكشف عن اسمه

بعد سقوطها بمهرجان صفاقس.. ميادة الحناوي تلغي حفلا في لبنان وتكشف السبب

بعد سقوطها بمهرجان صفاقس.. ميادة الحناوي تلغي حفلا في لبنان وتكشف السبب

سما المصري لريهام سعيد: &#34;ريحة جسمك معفنة لما قعدتي جنبي وكنتي شبه برميل الطرشي&#34;

سما المصري لريهام سعيد: "ريحة جسمك معفنة لما قعدتي جنبي وكنتي شبه برميل الطرشي"

حفل المغني العالمي &#34;سولكينغ&#34; يطيح بوزيرة الثقافة الجزائرية ‎

حفل المغني العالمي "سولكينغ" يطيح بوزيرة الثقافة الجزائرية ‎

بعد شائعات زواجهما.. حليمة بولند تهدد بالاعتزال والملياردير الكويتي يرد‎‎

بعد شائعات زواجهما.. حليمة بولند تهدد بالاعتزال والملياردير الكويتي يرد‎‎

منع المذيع المصري تامر أمين من الظهور إعلاميًا.. ماذا فعل؟

منع المذيع المصري تامر أمين من الظهور إعلاميًا.. ماذا فعل؟

عربي

الطيران الحربي الإسرائيلي يُحلّق في أجواء قضاء &#34;مرجعيون&#34; جنوب لبنان

الطيران الحربي الإسرائيلي يُحلّق في أجواء قضاء "مرجعيون" جنوب لبنان

بالفيديو: إغراق طائرة ركاب في خليج العقبة لتنضم للمتحف العسكري تحت الماء

بالفيديو: إغراق طائرة ركاب في خليج العقبة لتنضم للمتحف العسكري تحت الماء

الحوثيون يَقصفون قاعدة الملك خالد بالسعودية والتحالف يَرُد

الحوثيون يَقصفون قاعدة الملك خالد بالسعودية والتحالف يَرُد

السعودية والإمارات تَردّان على حملات تشويه أبو ظبي

السعودية والإمارات تَردّان على حملات تشويه أبو ظبي