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الطيران الحربي الإسرائيلي يُحلّق في أجواء قضاء "مرجعيون" جنوب لبنان

الطيران الحربي الإسرائيلي يُحلّق في أجواء قضاء "مرجعيون" جنوب لبنان
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قالت (وكالة الأنباء اللبنانية): إن الطيران الحربي الإسرائيلي، حلّق في أجواء قرى قضاء "مرجعيون" جنوب لبنان على ارتفاع متوسط.

وكانت وكالة (رويترز) للأنباء، أكدت سقوط طائرتيْن مسيرتيْن إسرائيليْتين، فجر الأحد، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، بيروت.

ونقلت الوكالة ذاتها، عن قيادي في (حزب الله)، قوله: "إن المسيّرة الأولى سقطت دون أن تنفجر"، فيما نقلت وسائل إعلام مقربة من الحزب، عن شهود عيان، أن الحزب سيطر عليها.

وأضاف القيادي: "إن الطائرة المسيّرة الثانية، سببت أضراراً لدى تحطمها قرب المركز الإعلامي لحزب الله"، متابعاً بقوله: "إن السكان، سمعوا صوت انفجار في الضواحي".

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