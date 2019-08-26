أكاديميون ومحاضرون من جامعة الأزهر يقدمون مبادرة للخروج من الأزمة

رام الله - دنيا الوطنقدم وفد من أكاديمي ومحاضري جامعة الأزهر، مبادرة للخروج من الأزمة التي تعيشها الجامعة، والتي تهدد بإغلاقها.جاء ذلك، خلال لقاء الوفد، الذي ترأسه الأستاذ الدكتور أحمد دحلان، مع الدكتور عبد الله أبو سمهدانة، محافظ الوسطى، واحد مؤسسي الجامعة، والذي حذر من خطورة استمرار الأزمة، خصوصاً مع بدء العام الدراسي الجديد، وتوجه أكثر من 15 ألف طالب إلى الجامعة .وتضمنت المبادرة ثلاث خطوات للحل، وتفادي أي مخاطر تتهدد وجودها، الأول: تعيين رئيس مجلس أمناء حازم وملتزم للجامعة، وتعيين مجلس أمناء جديد من أكاديميين وشخصيات يفيد وجودها الجامعة وطلبتها، على أن يقوم مجلس الأمناء الجديد للجامعة بتعيين أستاذ دكتور رئيساً جديداً للجامعة، ملتزم بالشرعية وفقاً للنظام.وأعرب الوفد عن خشيته من الوصول إلى حالة من الصدام التي قد يجد البعض فرصته لإغلاقها، مشدداً على ضرورة إنهاء حالة الاقصاء والاستقطاب التي تعيشها الجامعة.