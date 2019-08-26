انطلاق احتفالات تخريج الفوج الثامن والثلاثين في الجامعة الإسلامية



قسم البصريات



الاء محمد أحمد حمادة, انسام نبيل عبد الهادي ابو دقه, ايمان عبد الحكيم عبد المحسن حموده, ايه شكري عمر الجماصي, حفصه زكريا صبحي زين الدين, حنان خميس طه ابو الطيف, خديجه رمضان حسن شامية, رانيه عاهد طالب شحيبر, رغد محمد يوسف بهلول, ريم سهيل سعيد حسونة, سجى عبدالله محمد عوده, سحر أحمد مصطفى الجزار,سهام زياد ابراهيم الرملاوي, صابرين جميل محمد ابو القمبز, فاطمه سيد اسماعيل قنن, لنا خليل حسن ابو الربيع, مرام سالم محمد الشندي, ميساء امين محمد انشاصي, نجاة محمد سلمان الدحدوح, ندى زياد محمد ابو ديه, ندين ناجي محمود بركة, نور خالد عبد الرزاق الكردي, ولاء كلاي رباح دلول, ياسمين أيمن اسعد القصاص, , ميساء امين محمد انشاصي, نجاة محمد سلمان الدحدوح, ندى زياد محمد ابو ديه, ندين ناجي محمود بركة, نور خالد عبد الرزاق الكردي, نور محمد فتحي رصاص, ولاء كلاي رباح دلول.



قسم العلاج الطبيعي



ابتسام محمد مصطفى البرقي, الهام عبد الناصر أحمد عواد, امال سميح سليم المصري, اماني ايمن اسماعيل العبسي, ايلاف شوقي عبد القادر منصور, ايمان محمد سليمان اشقير, براء سمير كامل دويمه, بنان أحمد مرشد النجار, تسنيم سعد محمد ابوزنيد, تسنيم فتحي عبد الفتاح حموده, دعاء علي حمدان قشطة, ساره سامي فضل الحرازين, سالي محمد محمود قشطه, سما محمد سالم النباهين, عطاف خميس عبد القديري, علا خميس عبد القديري, فاطمه ابراهيم حسن الشاعر, قمر سعيد رزق الحلو, مرح نايف أحمد راضي, مريم عبد الحكيم ابراهيم حمدان, مريم ماجد محمود العروقي,منى ابراهيم عطيه قشطه, نداء عبد الفتاح أحمد ابو شماله, نفين نضال بكير الريس, نور عبد الرزاق حاتم المبيض, قمر سعيد رزق الحلو, مرح نايف أحمد راضي, مريم عبد الحكيم ابراهيم حمدان, مريم ماجد محمود العروقي, منى ابراهيم عطيه قشطه, ميادة يوسف محمد مطر, نداء عبد الفتاح أحمد ابو شماله، نفين نضال بكير الريس, نور عبد الرزاق حاتم المبيض, وسام محمد حسين ابو عاصي, وفاء سامح عبد المجيد عبد الهادي, ولاء جميل ابراهيم النحال.

رام الله - دنيا الوطنانطلقت في الجامعة الإسلامية بغزة احتفالات تخريج الفوج الثامن والثلاثين، الذي أطلقت عليه اسم "أفواج التميز والإبداع"، وخصصت أول أيامه للاحتفال بتخريج طلبة كلية العلوم الصحية للعام الدراسي 2018/2019م، وأقيم حفل التخريج في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات بحضور كل من: الأستاذ الدكتور نصر الدين صادق المزيني- رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات- رئيس الجامعة الإسلامية، وأعضاء مجلس الجامعة، والدكتور مازن مدحت الزهارنة- عميد كلية العلوم الصحية.وحضر الحفل لفيف من الوزراء، وأعضاء من المجلس التشريعي، ورؤساء الجامعات، وقيادات العمل الوطني والإسلامي، وجمع من ممثلي المؤسسات الصحية والحكومية والأهلية في قطاع غزة، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بكلية العلوم الصحية، والخريجون والخريجات، وذووهم.وفي كلمته أمام حفل تخريج طلبة كلية العلوم الصحية، لفت المزيني إلى احتفالات التخرج لهذا العام تأتي بالتزامن من احتفالات الجامعة الإسلامية بعيدها الأربعين، مبيناً أنه تم خلال الأسبوع الماضي افتتاح المعرض الجامعي الكبير بعنوان: "مسيرة كفاح وقصة نجاح"، الذي يضم عشرات الصور لوثائق التأسيس والبناء، ويوثق جميع المراحل والتحديات التي مرت بها الجامعة خلال أربعين عامًا، ويجسد روح التحدي والعزيمة والصمود التي تميز أبناء هذه الجامعة.وأوضح المزيني، أن الجامعة الإسلامية بغزة تبدأ عامها الدراسي الجديد 2019/2020م بافتتاح (11) برنامجًا أكاديميًا نوعيًا جديدًا ليصبح مجموع البرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعة في مراحل الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم والدبلوم العالي والدبلوم المهني المتخصص (139) برنامجاً أكاديمياً.وشدد المزيني حرص الجامعة الإسلامية في عدم حرمان أي طالبٍ من فرصةِ التعليمِ بسبب عدم قدرتهِ على دفعِ الرسومِ الدراسيةِ، وأضاف "وعملًا بهذه السياسةِ فإن الجامعةَ تقدمُ في كلِّ عامٍ آلافِ المنحِ الدراسيةِ وبرامجَ الكفالةِ للطلبةِ المحتاجينَ والمتميزين".ونيابة عن خريجي وخريجات كلية العلوم الصحية، عبرت الخريجة سحر أحمد الجزار- تخصص البصريات الطبية، عن اعتزازها وخريجي وخريجات "أفواج التميز والإبداع" بالالتحاق في الجامعة الإسلامية والدراسة فيها، معتبرة تخرجهم من تلك الجامعة العريقة وسام شرف لهم، وبداية لمستقبل مشرق نحو تحقيق آمالهم وأحلامهم، وطالبت الخريجة الجزار الخريجين والخريجات بالمحافظة على أمانة العلم الذي اكتسبوه في الجامعة وتسخيره في خدمة وطنهم، وأثنت الخريجة الجزار على حرص كلية العلوم الصحية في تشجيعهم على إجراء الأبحاث العلمية الهادفة، وتنفيذ المشاريع التي تلبي احتياجات المجتمع، فضلاً عن دمجهم في المؤسسات المجتمعية للتعرف على واقع سوق العمل قبل التخرج، وتكوين علاقات تسهم في بناء مستقبلهم.مع بدء مراسم بروتوكول التخرج، سلم كل من: المزيني، وفرحات، والزهارنة، الطالبة الجزار- الحاصلة على المرتبة الأولى على مستوى خريجي كلية العلوم الصحية للعام الدراسي 2018/2019م، درع التفوق والنجاح.وقد طلب الزهارنة من رئيس مجلس الأمناء، ورئيس الجامعة، استكمال مراسم تخريج الطلبة بعد الاطلاع على نتائجهم والتأكد من استيفائهم متطلبات التخرج.خريجو كلية العلوم الصحيةقسم العلوم الطبية والمخبريةرائف عمر سلمان ابو شاب، عبد العزيز طه مصطفى حمش، عمر أحمد اسماعيل الدرباشي.احمد حيدر حسين الزعيم، اسامه أحمد حسن ابو عرجه، جمال محمد جمال الحاج، عبد الرحمن محمد خالد الفرا، علي سامي ابراهيم دلول.احمد محمود محمد ابومصبح، اسماعيل كمال محمد القدرة، عمر اسامه محمد النجار.خلود محمد حامد شملخ، عهود محمد حامد شملخ.أميرة صلاح امين شابط، اسماء محمد محمود الغفري, اسيل حاتم ابراهيم عوض, افنان أيمن ابراهيم مهنا, اماني اشرف محمد سعيد لولو, اماني بديع نصار ضهير, امنه ايهاب عبد الرحمن البيومي, ايمان نعيم مصطفى ابو غنيمه, ايه كمال ديب أبو قمر, تسنيم أحمد إبراهيم الشلفوح, ريهام طلال تيسير خليل, ريهام محمد شعبان ابوالعمرين, زينب جبر رجب البرعي, ساره عبد الرحمن سالم النباهين, سجود سهيل حسن ابوعيطة, سهير حمدي عثمان الدردساوي, شروق شعبان صالح الفيومي, عبير حامد محمود المصري, فاتن محمد علي عياد, لميس محمود عبد السلام الفرا, ماري موسى حسن زايد, مريم نور الدين محمد الاسطل, نريمان أحمد محمود البلعاوي, نسايم عماد محمود حسونة, نسرين جميل محمد ابوخطاب, عبير حامد محمود المصري, فاتن محمد علي عياد, لميس محمود عبد السلام الفرا, ماري موسى حسن زايد, مريم نور الدين محمد الاسطل, نجاة رأفت حسين الرنتيسي, نريمان أحمد محمود البلعاوي، نسايم عماد محمود حسونة, نسرين جميل محمد ابو خطاب, هدى محمد حسن فياض, هديل محمد حسن فياض, هند عبد المجيد محمد ابو عريبان, وداد محمد حماد ابو رمضان, ياسمين أيمن سعود ابو عويلي, ياسمين سامي لطفي العيله.