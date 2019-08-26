شؤون فلسطينية

وزير الاتصالات: يجب الحفاظ على الموروث الثقافي الفلسطيني بالمحتوى العربي الرقمي

وزير الاتصالات: يجب الحفاظ على الموروث الثقافي الفلسطيني بالمحتوى العربي الرقمي
رام الله - دنيا الوطن
أكد اسحق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن أهمية المحتوى العربي الرقمي، تتمثل في الحفاظ على اللغة العربية كلغة حية، وعلى الموروث الثقافي الفلسطيني، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب عن طريق تشجيع صناعة هذا المحتوى.

جاء ذلك، خلال عرض قدمته دائرة تطبيقات الإنترنت وإدارة المحتوى الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد؛ للتعريف بمستوى المحتوى العربي الرقمي على الشبكة العنكبوتية، وذلك في مقر الوزارة برام الله.

واعتبر سدر، أن من أهم الحلول التي تساهم في إثراء المحتوى العربي من خلال الدعوة لتنظيم حملات، وعقد مؤتمرات توعوية حول أهمية المشاركة في هذا المحتوى، وتشجيع الاستثمار في مجال المعرفة، إضافة إلى التركيز على دعم البحث العلمي وتعزيز دوره في دعم المبادرات التي تحمل رؤية زيادة رصيد المحتوى العربي، وتحسين نوعيته.

من جانبه، أشار مدير دائرة تطبيقات الإنترنت وإدارة المحتوى الرقمي محمد ميداني، إلى أن اللغة العربية تحتل المركز الرابع عالمياً على مستوى اللغة الأم، موضحاً أن نسبة هذا المحتوى على الإنترنت لا تتعدى 3% من المحتوى العالمي، علماً أن عدد المستخدمين العرب للإنترنت يقدر بـ 11.5% من الأعداد الكلية بالعالم، أي بما يعادل 500 مليون مستخدم، وعدد مفردات اللغة العربية يتجاوز 13 مليون مفردة.

يذكر، أن وزارة الاتصالات، تسعى لتضافر الجهود بين كافة القطاعات (حكومي، خاص، أكاديمي) لإثراء المحتوى العربي الرقمي على شبكة الإنترنت.

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