أردوغان: قواتنا ستدخل شرق الفرات قريباً جداً

الرئيس التركي رجب طيب آردوغان

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رام الله - دنيا الوطن

توقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، دخول قوات بلاده البرية إلى شرق الفرات في "وقت قريب جداً".



وقال في تصريحات نقلتها وكالة (الأناضول) الرسمية: "نأمل ألا يلجأ أحد إلى اختبار عزمنا على تطهير حدودنا مع سوريا من الإرهابيين".



وتابع أردوغان: كل تحضيراتنا جاهزة بشأن شرق الفرات، وسنقوم بتحقيقها، حتى لو حاول البعض وضع العراقيل أو تسويف الموضوع، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة) القطرية.



وأضاف الرئيس التركي: "نحرز تقدماً في إقامة المنطقة الآمنة الممتدة من العراق إلى شرق الفرات".