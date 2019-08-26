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دولي

أردوغان: قواتنا ستدخل شرق الفرات قريباً جداً

أردوغان: قواتنا ستدخل شرق الفرات قريباً جداً
الرئيس التركي رجب طيب آردوغان
رام الله - دنيا الوطن
توقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، دخول قوات بلاده البرية إلى شرق الفرات في "وقت قريب جداً".

وقال في تصريحات نقلتها وكالة (الأناضول) الرسمية: "نأمل ألا يلجأ أحد إلى اختبار عزمنا على تطهير حدودنا مع سوريا من الإرهابيين".

وتابع أردوغان: كل تحضيراتنا جاهزة بشأن شرق الفرات، وسنقوم بتحقيقها، حتى لو حاول البعض وضع العراقيل أو تسويف الموضوع، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة) القطرية.

وأضاف الرئيس التركي: "نحرز تقدماً في إقامة المنطقة الآمنة الممتدة من العراق إلى شرق الفرات".

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