أردوغان: قواتنا ستدخل شرق الفرات قريباً جداً
رام الله - دنيا الوطن
توقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، دخول قوات بلاده البرية إلى شرق الفرات في "وقت قريب جداً".
وقال في تصريحات نقلتها وكالة (الأناضول) الرسمية: "نأمل ألا يلجأ أحد إلى اختبار عزمنا على تطهير حدودنا مع سوريا من الإرهابيين".
وتابع أردوغان: كل تحضيراتنا جاهزة بشأن شرق الفرات، وسنقوم بتحقيقها، حتى لو حاول البعض وضع العراقيل أو تسويف الموضوع، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة) القطرية.
وأضاف الرئيس التركي: "نحرز تقدماً في إقامة المنطقة الآمنة الممتدة من العراق إلى شرق الفرات".
توقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، دخول قوات بلاده البرية إلى شرق الفرات في "وقت قريب جداً".
وقال في تصريحات نقلتها وكالة (الأناضول) الرسمية: "نأمل ألا يلجأ أحد إلى اختبار عزمنا على تطهير حدودنا مع سوريا من الإرهابيين".
وتابع أردوغان: كل تحضيراتنا جاهزة بشأن شرق الفرات، وسنقوم بتحقيقها، حتى لو حاول البعض وضع العراقيل أو تسويف الموضوع، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة) القطرية.
وأضاف الرئيس التركي: "نحرز تقدماً في إقامة المنطقة الآمنة الممتدة من العراق إلى شرق الفرات".
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