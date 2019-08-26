بماذا علّقت (حماس) على قرار تقليص كميات الوقود؟

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رام الله - دنيا الوطن

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتقليص كميات الوقود التي تدخل إلى قطاع غزة، لمحطة توليد الطاقة، عبر (معبر كرم أبو سالم التجاري).



وقال عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم الحركة: "تقليص كميات الوقود لمحطة كهرباء غزة، يأتي في إطار الضغط على شعبنا، واستمراراً لسياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال، وإجراء تعسفياً مرفوضاً، يأتي في سياق المزايدات الانتخابية؛ لتصدير أزماته الداخلية".



وأكد القانوع، أن المطلوب تدخل الوسطاء لإلزام الاحتلال بالتفاهمات، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني ماضٍ في مسيرات العودة، وأنه قادر على إلزام الاحتلال بالتفاهمات.