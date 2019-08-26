الاحتلال يستدعي الشيخ عكرمة صبري للتحقيق









وصعدت شرطة الاحتلال في الآونة الأخيرة من استهدافها واعتداءاتها على رواد وموظفي المسجد الأقصى وحراسه ومسؤولي دائرة الأوقاف، من خلال عمليات الاستدعاء والاعتقال، وكذلك إبعاد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.











رام الله - دنيا الوطناستدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، رئيس الهيئة الإسلامية العليا خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري للتحقيق معه.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشيخ عكرمة صبري في مدينة القدس المحتلة، وسلمته استدعاءً للتحقيق معه في غرفة "4" بمركز"المسكوبية" غربي المدينة الساعة الثانية عشر ظهر اليوم.وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مساء الأحد منزل حارس المسجد الأقصى خليل الترهوني في البلدة القديمة بالقدس، ووضعت له استدعاءً للتحقيق في مركز شرطة "القشلة".يذكر أن مخابرات الاحتلال استدعت السبت الماضي، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس عزام الخطيب للتحقيق معه أيضًا.