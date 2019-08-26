أجواء ورحلات صديقة للعائلة في ألماتي كازاخستان

رام الله - دنيا الوطنتتباهى ألماتي، أكبر مدينة في كازاخستان، بوفرة الوجهات الترفيهية الحافلة بالعديد من الأنشطة المليئة بالمرح والتي تحظى برعاية استثنائية لمنح جميع أفراد الأسرة أوقاتاً حافلة بالسعادة والترفيه. وتوفّر ألماتي لضيوفها وزوراها من الكبار والصغار على حدٍّ سواء الكثير من الأماكن المسلية والتي تتنوّع ما بين المتنزهات، مراكز التسوق الفخمة، حديقة الحيوانات، الحدائق ومنتجع التزلج.يمكن للسياح بدء مغامراتهم المثيرة بزيارة "فانتسي وورلد ألماتي"، والتي تمّ افتتاحها تحت إشراف أول رئيس لجمهورية كازاخستان في عام 1997، ومنذ ذلك الحين وعلى مدى 22 عاماً الماضية، أصبحت الوجهة الجاذبة الأكثر شعبية لكافة الأجيال. كما تضمّ ألماتي أكثر من 40 من مناطق الجذب والتي يمكن تصنيفها إلى ثلاثة: للأطفال، لجميع أفراد الأسرة واحدة ومناطق المغامرات المفرطة الإثارة. وتفخر المدينة بأن جميع الأفعوانيات في "فانتسي وورلد ألماتي" تمّ إحضارها من دول أوروبية مشهورة وتخضع لفحص دقيق سنوي للتأكد من سلامتها وموثوقيتها.على بعد أمتار قليلة فقط من فانتسي وورلد ألماتي، يقع "سيرك المدينة"، وهو سيرك موسمي يُقدّم عروضاً ترفيهية مسلية لإبهار الضيوف وإمتاعهم طوال فترة العرض.استمتع بالاسترخاء في سنترال بارك للثقافة والراحة التي تمّ الاعتراف بها في عام 1965 كأفضل حديقة في الاتحاد السوفيتي. تمّ بناء الحديقة في عام 1856 على مساحة تصل إلى حوالي 40 هكتاراً، وهي تضمّ دولفيناريوم، حديقة مائية، مجمّعاً رياضياً، أفعوانيات ترفيهية، السكك الحديدية، قوارب التجذيف، إضافة إلى رحلات القوارب وغيرها الكثير.انغمس في عالم الحياة البرية في حديقة حيوان ألماتي وتعرّف على أكثر من 3000 كائن رائع من مناطق مختلفة في العالم.في الجزء الأخير من الرحلة، قم بزيارة تلة "كوك -تبي" ومتّع ناظريك بمناظر بانورامية لواحدة من أكثر المدن الرائعة في كازاخستان، كما يمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة والترفيه التي تتميز بعجلة فيريز، تسلق الجدران، متاهة المرايا، غرفة الرعب، الكاروسيلز، ومسرح أفلام مع مؤثرات خاصة لتجربة حماسية مثيرة.وبالتأكيد في ألماتي هناك دوماً المزيد من الإثارة والمتعة. لا تفوّت زيارة منتجع "شيمبولاك" للتزلج الذي يشتهر بإسم لؤلؤة آسيا الوسطى، وهو وجهة خلابة مع إطلالة لا مثيل لها على سلاسل جبال ترانس- لي ألاتو الثلجية. أمتع حواس تذوّقك مع مجموعة واسعة من المأكولات المحلية والأطباق التقليدية الشهية. كما يمكنك الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة المثيرة مثل جولات مركبة النقل المؤتمتة (ATV)، ركوب طائرات الهليكوبتر، ركوب ألواح التوازن، تسلق قمم الجبال وتجربة رحلة الطيران الشراعي بدءاً من ارتفاع 3200 متر لمدة 15 دقيقة.وكختام رائع لرحلة لا تنسى، يمكنك اختيار التسوق في "إيسنتاي مول" الذي يُعدّ أفخم المراكز التجاري في وسط آسيا. استكشف العلامات التجارية العالمية الفاخرة لجميع الأعمار، واستفد من الخدمات العديدة المتنوّعة والمصممة خصيصاً لتجربة تسوقٍ مريحة. أثناء التسوق، يمكن لأطفالك قضاء وقت فراغهم في استوديو الفن للأطفال الرضع تحت إشراف مهنيين محترفين، الذين يقدمون حصصاً رئيسية مع أشكال مختلفة من العلاج بالفن والأنشطة.