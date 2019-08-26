غالانت: حماس ليست مهتمة بالتصعيد وهناك من يلعبون بالنار
رام الله - دنيا الوطن
علق يوآف غالانت، الوزير الإسرائيلي على التوتر في الجنوب، قائلاً: "إن الحرب هي الخيار الأخير مع قطاع غزة، وقبل ذلك يجب علينا أن نستنفد كل الوسائل".
وأضاف غالانت وفق قناة (كان): "إن حركة حماس ليست مهتمة بالتصعيد، والظهور على السطح، لكن هناك آخرون نيابة عنها يلعبون بالنار"، مردفاً بقوله: "يجب ألا نكون متهورين".
وحول تهديدات الشمال، قال غالانت: "يجب أخذ تهديدات حسن نصر الله على محمل الجد، ويجب عدم السماح بالوصول إلى ميزة يستخدمها خلال الحرب"، مؤكداً أن إسرائيل لن تسمح بإنشاء جيش إيراني في سوريا.
علق يوآف غالانت، الوزير الإسرائيلي على التوتر في الجنوب، قائلاً: "إن الحرب هي الخيار الأخير مع قطاع غزة، وقبل ذلك يجب علينا أن نستنفد كل الوسائل".
وأضاف غالانت وفق قناة (كان): "إن حركة حماس ليست مهتمة بالتصعيد، والظهور على السطح، لكن هناك آخرون نيابة عنها يلعبون بالنار"، مردفاً بقوله: "يجب ألا نكون متهورين".
وحول تهديدات الشمال، قال غالانت: "يجب أخذ تهديدات حسن نصر الله على محمل الجد، ويجب عدم السماح بالوصول إلى ميزة يستخدمها خلال الحرب"، مؤكداً أن إسرائيل لن تسمح بإنشاء جيش إيراني في سوريا.
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