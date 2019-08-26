غالانت: حماس ليست مهتمة بالتصعيد وهناك من يلعبون بالنار

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رام الله - دنيا الوطن

علق يوآف غالانت، الوزير الإسرائيلي على التوتر في الجنوب، قائلاً: "إن الحرب هي الخيار الأخير مع قطاع غزة، وقبل ذلك يجب علينا أن نستنفد كل الوسائل".



وأضاف غالانت وفق قناة (كان): "إن حركة حماس ليست مهتمة بالتصعيد، والظهور على السطح، لكن هناك آخرون نيابة عنها يلعبون بالنار"، مردفاً بقوله: "يجب ألا نكون متهورين".



وحول تهديدات الشمال، قال غالانت: "يجب أخذ تهديدات حسن نصر الله على محمل الجد، ويجب عدم السماح بالوصول إلى ميزة يستخدمها خلال الحرب"، مؤكداً أن إسرائيل لن تسمح بإنشاء جيش إيراني في سوريا.