"التنمية" بغزة: الوزارة في رام الله حجبت مخصصات الشؤون عن العشرات

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة: إن الوزارة في رام الله، حجبت مخصصات البرنامج الوطني عن عشرات الحالات في قطاع غزة.



وذكرت المتحدثة باسم الوزارة، عزيزة السلقاوي، أن هذه الحالات تم حجبها من قبل الوزارة برام الله بشكل مباشر، فيما تم تخفيض المبالغ المالية لحالات أخرى، وفق ما نقلت عنها وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.



وأشارت السلقاوي إلى أن الكشوفات التي تشتمل على أسماء المنتفعين، لم ترسل إلى مديريات التنمية الاجتماعية بغزة، وتم تحويلها إلى البنوك مباشرة، وهي من جانبها قامت بإرسال الرسائل للمنتفعين لاستلام مخصصاتهم المالية.



وأكدت أن الوزارة بغزة لا علاقة لها بعملية الحجب التي تمت، ولا يتوفر لديها أي معلومة على التغيرات التي تمت على الأسماء بسبب عدم توفر كشوفات للمستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة، وإغلاق البرنامج الوطني على غزة منذ ما يقارب ثلاثة شهور من قبل الحكومة في رام الله.



وبدأ صباح اليوم الاثنين، صرف مخصصات الأسر الفقيرة في كافة محافظات الوطن، وتشمل هذه الدفعة 105 آلاف أسرة منها حوالي 70 ألف أسرة في قطاع غزة (66% من المستفيدين)، و35 ألف أسرة في المحافظات الشمالية (34%) من المستفيدين.