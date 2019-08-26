دولي

ميركل: أجريت محادثات مُثمرة مع ترامب بشأن إيران

ميركل: أجريت محادثات مُثمرة مع ترامب بشأن إيران
ميركل والرئيس الأمريكي ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قالت المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل: إنها أجرت محادثات مثمرة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بشأن إيران.

وأضافت في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام عربية: أنه لا يزال يتعين عمل المزيد بشأن الموضوع الإيراني.

في السياق، قال ترامب: إن هناك توافقاً في الرأي بين قادة الدول السبع، بشأن إيران.

وتعقد في العاصمة الفرنسية، باريس قمة الدول السبع، حيث تتركزت المباحثات حول الأزمة الإيرانية، وتحديداً الملف النووي الإيراني.

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