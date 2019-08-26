ميركل: أجريت محادثات مُثمرة مع ترامب بشأن إيران





وتعقد في العاصمة الفرنسية، باريس قمة الدول السبع، حيث تتركزت المباحثات حول الأزمة الإيرانية، وتحديداً الملف النووي الإيراني.

رام الله - دنيا الوطنقالت المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل: إنها أجرت محادثات مثمرة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بشأن إيران.وأضافت في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام عربية: أنه لا يزال يتعين عمل المزيد بشأن الموضوع الإيراني.في السياق، قال ترامب: إن هناك توافقاً في الرأي بين قادة الدول السبع، بشأن إيران.