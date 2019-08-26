الأوقاف تستنكر الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الاقتحامات

المتكررة للمسجد الأقصى المبارك من قبل عشرات المستوطنين بقيادة المتطرف يهودا غليك من جهة باب المغاربة، وتنفيذ جولات استفزازية داخل باحاته، بالإضافة إلى استدعاء خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري للتحقيق.



وأكد حسام أبو الرب، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في البيان، بأن المخططات الإسرائيلية المتصاعدة والخطيرة بحق مدينة القدس، المتمثلة باستمرار محاولاتهم بالتدخل في شؤون الحرم القدسي، والحفريات المكثفة تحت المسجد الأقصى، والبرامج الاستيطانية والاقتحامات اليومية، ما هي إلا محاولة لتغيير الأمر الواقع في الحرم القدسي الشريف.



وأضاف: "أن الاستمرار بهذه الجرائم بين الحين والآخر، وبمباركة من المستوى السياسي الإسرائيلي، وبشكل علني، يُلزم العالم بأن يقف عند مسؤولياته، وأن يتدخل بشكل جاد؛ لوضع حد لهذه الانتهاكات غير الشرعية وغير القانونية.



ودعا أبو الرب، المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية، إلى العمل على الحد من هذه الانتهاكات، التي تُنذر بخطر كبير قد

يلقي بظلاله على المنطقة بأسرها.