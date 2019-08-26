إخطارات ببناء مئات الوحدات الاستيطانية في بلدة دير إستيا

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إخطارات ببناء 120 وحدة استيطانية على أراضي دير إستيا بمنطقة وادي قانا غرب سلفيت.



وقال رئيس بلدية دير إستيا سعيد زيدان: "تسلمنا قراراً ببناء 120 وحدة استيطانية في حوض رقم 59، وهو ما يُعرف بقطاين الفارة بمنطقة وادي قانا غرب بلدة دير إستيا".



وأضاف زيدان، أن الأراضي في تلك المنطقة، هي حكومية، والاحتلال يريد تغيير معالمها إلى أراضٍ خاصة استيطانية، بقرار عسكري من أجل تسهيل بناء الوحدات الاستيطانية، وفي الحوض أيضاً أراضٍ خاصة لمواطني دير إستيا وكفر لاقف.



وأوضح زيدان، أنه تمت مراسلة كافة الجهات الرسمية من المحافظة، وهيئة الجدار والاستيطان، والارتباط الفلسطيني، من أجل المساعدة في وقف القرار، ومساعدة البلدية وأصحاب الأراضي من أجل رفع قضايا لدى المحاكم الإسرائيلية بعد تقديم كافة الأوراق الثبوتية، والاعتراض على ذلك حسب القرار الإسرائيلي خلال شهرين من تاريخ الإخطار".



يشار إلى أن مساحة أراضي وادي قانا، تبلغ ما يزيد على 10 آلاف دونم، صنفها الاحتلال بمحمية طبيعية عام 1983، يحيط بها تسع مستوطنات، وهي (عمانوئيل، ونشوف قانا، ومعالي شمرون، وقريت شمرون، وجهات شمرون، والمتان، وتوفيم، وياكير، وفاة يائير).